Премьер Бангладеш подала в отставку и покинула страну

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и вылетела на военном вертолете в Индию. Об этом сообщает издание Prothom Alo Daily.

Также сообщалось, что премьер вместе с сестрой покинула свою резиденцию в Дакке, чтобы укрыться в более безопасном месте.

В то же время телеканал News18 со ссылкой на журналиста передает, что премьер могла уехать в Финляндию.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Перед этим, в ноябре 2023 года, в Бангладеш начались массовые протесты из-за низкого уровня оплаты труда в текстильной отрасли — работники текстильной промышленности потребовали поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявили о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрылись от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что повлияло на глобальный рынок текстильной продукции.

Ранее массовые протесты студентов в Бангладеш начались из-за козы, купленной сыном чиновника.