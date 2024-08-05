Украинский блогер заявил о связях Киева с «Аль-Каидой»

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Украина занимается подготовкой повстанцев-туарегов и групп, связанных с террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на свои источники.

«По имеющейся у меня информации, Киев-таки занимается подготовкой таурегских боевиков и групп, аффилированных с Аль-Каидой, а также поставками им оружия и БПЛА <...> Координацией этого проекта, как утверждают источники, занимается украинец Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через Нуакшот (Мавритания)», — заявил он.

По его сведениям, Украина обучает террористов тактике ведения боя. Он предполагает, что первая из групп проходила обучение в начале 2024 года.

В конце июля сенегальское издание Senenews сообщало, что власти Мали и Мавритании ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами. В ходе него стало известно, что обучение террористов проходило на территории Мавритании.

4 августа власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые атаковали колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее Мали призвала остановить подрывную деятельность украинских посольств в Сахеле.