Госсекретарь США заявил о возможной атаке Ирана на Израиль в понедельник

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Блинкен сказал, что США не знают точного времени начала атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть, по словам источников, уже в понедельник», — сообщает издание.

Блинкен якобы «созвал селекторное совещание», чтобы скоординировать действия с ближайшими союзниками и «попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу», чтобы максимально свести к минимуму» последствия.

Госсекретарь отметил, что США прилагают усилия, чтобы «разорвать порочный круг эскалации», пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и «Хезболлы», а затем сдержать ответ Израиля. Он попросил других министров иностранных дел оказать дипломатическое давление на Иран.

До этого чиновники США и Израиля предполагали, что Иран может нанести удар 5 августа. Поводом для него называют ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана.

Ранее в Израиле подготовили бункер для правительства.