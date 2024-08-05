Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США заявил о возможной атаке Ирана на Израиль в понедельник

Axios: атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник

close
100%
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Блинкен сказал, что США не знают точного времени начала атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть, по словам источников, уже в понедельник», — сообщает издание.

Блинкен якобы «созвал селекторное совещание», чтобы скоординировать действия с ближайшими союзниками и «попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу», чтобы максимально свести к минимуму» последствия.

Госсекретарь отметил, что США прилагают усилия, чтобы «разорвать порочный круг эскалации», пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и «Хезболлы», а затем сдержать ответ Израиля. Он попросил других министров иностранных дел оказать дипломатическое давление на Иран.

До этого чиновники США и Израиля предполагали, что Иран может нанести удар 5 августа. Поводом для него называют ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана.

Ранее в Израиле подготовили бункер для правительства.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами