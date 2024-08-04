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Глава правительства Великобритании назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом

Премьер Стармер: участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях

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Phil Noble/Reuters

Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях, заявил в обращении к нации глава правительства страны Кир Стармер. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Премьер-министр подчеркнул, что не боится называть беспорядки организованным жестоким ультраправым бандитизмом. Стармер дал гарантии, что активные участники беспорядков, равно как и подогревающие ситуацию в интернете, пожалеют об этом. Он подчеркнул необходимость незамедлительного наказания всех нарушающих закон.

До этого министерство внутренних дел Великобритании выделило £30 млн на усиленную охрану мечетей на фоне протестов.

29 июля в Саутпорте мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения троих детей.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.

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Беспорядки в Британии
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