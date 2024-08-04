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Депутат Резаи: КСИР опроверг слухи о вербовке агентов в Иране для устранения Хании

IRNA: КСИР опроверг версию о вербовке агентов в Иране для устранения Хании

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Shutterstock

Информация о вербовке сотрудников иранских спецслужб для организации атаки на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель парламентской комиссии Эбрахим Резаи, передает агентство IRNA.

С его слов, заместитель по разведывательным вопросам командира спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в ходе закрытого заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана опроверг эту информацию. Резаи также предоставил очередной отчет о расследовании случившегося с Ханией.

«Заместитель командира сил «Аль-Кудс» подчеркнул, что устранение мученика Хании не было результатом внедрения агентов, и в этом инциденте вопрос внедрения не обсуждается», — заявил Резаи.

Недавно стало известно, что разведслужба Израиля Моссад якобы наняла сотрудников иранских органов безопасности для установки взрывных устройств в гостевом доме в Тегеране, где останавливался глава политбюро ХАМАС.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Ранее стало известно, кто возглавил политбюро ХАМАС.

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