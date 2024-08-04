Правительство Германии должно приложить дипломатические усилия для скорейшего завершения украинского конфликта и вступить в переговоры с Россией, заявил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

По словам Войдке, выступившего на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), идущий уже два с половиной года конфликт на Украине должен быть как можно скорее прекращен. Политик выразил надежду, что правительство ФРГ приложит для этого все возможные дипломатические усилия.

Политик подчеркнул, что для обеспечения мира в Европе Германии необходимо продолжать контакты с Российской Федерацией.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что Украина стала государством-банкротом. Об этом свидетельствует подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу страны до октября 2024 года.

Ранее в Германии предсказали крах фронта для ВСУ.