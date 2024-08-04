США могут привлечь союзников к защите Израиля

США и их союзники готовы помочь Израилю в защите от возможных рисков. Об этом заявил заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер в интервью для CNN.

Чиновник подчеркнул, что, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США и их союзники «собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу».

«Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», — подчеркнул Файнер.

До этого США пообещали Израилю помощь в защите от всех угроз.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государства 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что Иран нападет на Израиль в национальный день траура еврейского народа.