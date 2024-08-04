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Опрос показал, сколько граждан США готовы голосовать за Харрис и Трампа

CBS News: Харрис минимально обходит Трампа по уровню поддержки населения

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Reuters

Вице-президент США Камала Харрис обходит бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки граждан, которые будут голосовать на выборах в ноябре 2024 года. Об этом сообщил телеканал CBS News, сославшись на результаты социологического опроса.

Исследование было проведено в период с 30 июля по 2 августа совместно с организацией YouGov. Всего в опросе приняли участие 3102 зарегистрированных избирателя, при этом погрешность составила около 2,1 пункта.

В материале отмечается, что о готовности проголосовать за Харрис заявили 50% респондентов. При этом Трампа поддержали бы 49% опрошенных, если бы голосование состоялось непосредственно в день проведения исследования.

По информации журналистов, вице-президент США обошла бы экс главу государства даже при наличии третьего претендента на высший политический пост в стране. Речь идет о независимом кандидате Роберте Кеннеди младшем.

Аналитики выяснили, что в таком случае Харрис поддержали бы 49% граждан. Трамп и Кеннеди-младший, в свою очередь, получили бы 47% и 2% голосов соответственно.

Из результатов опроса следует, что готовые голосовать за вице-президента США люди имеют разные причины для этого. В частности, 41% из них не хочет возвращения бывшего главы государства к власти. Еще 34% могут поддержать Харрис из личных симпатий, а 24% опрошенных — из-за ее принадлежности к Демократической партии.

Вице-президент США стала основным претендентом на выдвижение от Демократической партии после того, как 21 июля действующий американский лидер Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. 2 августа стало известно, что Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов, чтобы официально стать кандидатом на пост главы государства.

Ранее Трамп оценил способность Харрис конкурировать с лидерами других стран.

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Выборы в США — 2024
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