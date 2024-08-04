Кадыров рассказал о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировал вбросы СМИ о своем здоровье и о подготовке преемника.

Он заявил, что соблюдает все религиозные нормативы, придерживается здорового питания, а утром занимается физкультурой.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — сказал Кадыров.

Также он несколько раз отжался перед камерами.

Говоря о публикациях о своем здоровье, глава региона предположил, что их создают с целью посеять шум и панику.

Кроме этого, Кадыров сказал, что сейчас меньше занимается внутренними делами республики, переложив многие вопросы на правительство региона, и больше времени уделяет вопросам спецоперации на Украине.

До этого Кадыров ответил блогерам, которые критикуют его за появление лишнего веса, сказав, что в душе они за него переживают.

Ранее Кадыров рассказал о любви к красивым женщинам.