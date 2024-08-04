В Белом доме анонсировали новые санкции против России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в интервью телеканалу Fox News, что США введут новые санкции против России из-за якобы неправомерного удержания американских граждан.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — сказал Кирби.

По его словам, несмотря на стремление США усилить давление на РФ, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан, находящихся в России, включая осужденного и обвиненного в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

Акт Левинсона — действующий в США закон, который позволяет властям страны вводить санкции и другие ограничения по обвинению в незаконных удержаниях американских граждан.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что обмен заключенными состоялся в пользу России.