США пообещали Израилю помощь в защите от всех угроз. Такое заявление заместителя советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джона Файнера приводит CBS News.

«Соединенные Штаты и Пентагон заявили, что мы перемещаем группу авианосцев и некоторые дополнительные воздушные суда в регион. Эти меры полностью посвящены защите Израиля от потенциальных угроз, с которыми он может столкнуться. И из нашего желания как сдерживать эти угрозы, так и защищаться от них и в конечном итоге деэскалировать эту ситуацию и избежать ее сползания в региональную войну», — подчеркнул чиновник.

При этом Файнер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке уже была близка к региональному конфликту 13 апреля, в день массового удара Ирана по Израилю.

До этого чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее посольство США предупредило граждан о рисках пребывания в Израиле.