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Аналитик из Британии предупредил США о рисках затягивания конфликта на Украине

Британский аналитик Клэксон: затягивание конфликта на Украине истощит США

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Затягивание украинского конфликта приведет к истощению ресурсов США и повышению рисков начала ядерной войны. Об этом в статье для журнала Geopolitical Monitor написал основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон.

Он обратил внимание, что с февраля 2022 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на общую сумму около $175 млрд. Однако военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) так и не смогли достигнуть значительных успехов на поле боя, в связи с чем эксперт усомнился в целесообразности дальнейшего финансирования Киева.

По словам автора материала, сейчас украинские войска испытывают дефицит боеприпасов и личного состава. Кроме того, провал контрнаступления летом 2023 года подорвал моральный дух солдат. Все это нанесло «тяжелый урон» обороноспособности Украины.

«Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <...>, поэтому им следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров», — добавил Клэксон.

Он уточнил, что продолжение боевых действий может привести к началу ядерной войны.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер спрогнозировал неизбежный крах ВСУ.

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