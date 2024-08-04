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Портал БРИКС заявил, что НАТО готовит новый план для борьбы с Россией

InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против России. Об этом пишет портал infoBRICS.

Так, авторы приводят заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что НАТО необходимо адаптироваться к текущим обязательствам, и сделать так, чтобы Украина одержала победу.

Согласно плану, Североатлантическому альянсу необходимы изменения, чтобы предпринять более значительные шаги для поддержки Киева, пока он ведет военные действия, а также мотивировать страны Большой семерки (G7) как можно быстрее передать замороженные активы РФ Украине.

Как пишет infoBRICS, последним шагом в этом плане станет вступление Украины в НАТО.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В то же время в материале отмечается, что новая стратегия военного блока в отношении Москвы сработает только в случае, если НАТО изменит свои цели. Пока страны Запада будут стремиться сохранить однополярную систему, мира достичь не удастся, говорится в тексте.

Там также отмечается, что пока попытки нанести поражение России не прекратятся, то конфликты будут продолжаться, поскольку Москва не может позволить третьим странам угрожать мирному населению.

До этого бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

Ранее в МИД сообщили, что РФ рассматривает сценарии, при которых возможна эскалация.

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