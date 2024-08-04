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В МИД сообщили, что РФ рассматривает сценарии, при которых возможна эскалация

Рябков сообщил, что РФ рассматривает сценарии возможных эскалационных шагов

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия рассматривает сценарии, при которых возможен эскалационный шаг. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются», — сказал Рябков.

Он также рассказал, что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать витка эскалации.

В конце июля замглавы МИД РФ сообщал, что Белоусов в беседе с американским коллегой 12 июля направил «очень серьезное предостережение» о риске неуправляемой эскалации из-за действий Украины и США.

До этого обозреватель Драголюб Боснич заявлял, что план немецкого правительства о переброске сотни тысяч солдат к границе с РФ свидетельствует о подготовке Евросоюза во главе с Германией к конфликту с Москвой.

Ранее Патрушев заявил, что Запад играет с огнем, помогая Украине.

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