В МИД России заявили, что время уступок для США осталось в прошлом

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не пойдет на уступки США в вопросе урегулирования украинского кризиса. Такую позицию он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат подчеркнул, что время односторонних уступок Москвы осталось в прошлом, и никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в отношениях с НАТО или с Евросоюзом (ЕС), их с российской стороны не будет.

«Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон. Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей. Договариваться можно только когда «баш на баш», американцы хорошо понимают такой разговор», — сказал Рябков.

Дипломат также заявил, что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка.

В июле газета Financial Times писала, что бывшие и действующие дипломаты западных стран написали совместное публичное письмо, в котором призвали Соединенные Штаты начать переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что США не будут вынуждать Украину идти на территориальные уступки РФ.