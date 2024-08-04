Италия попросила Иран о деэскалации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья передал послу Ирана в Риме Мохаммеду Резе Сабури письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Как отмечается в материале, Италия предложила Ирану «сделать свой вклад в фазу деэскалации». Рим призвал «помочь разорвать цикл военных действий, которые могут спровоцировать более широкую конфронтацию во всем регионе».

«Для Италии важно, чтобы новая администрация во главе с президентом Пезешкианом и все иранские институты пошли по пути диалога с Европой и со всеми странами региона. Италия всегда готова участвовать в любой политической и дипломатической деятельности с целью деэскалации», - говорится в заявлении.

До этого портал Axios со ссылкой на официальные лица США и Израиля писал, что Иран может нанести удар по Израилю в понедельник, 5 августа.

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на лидера ХАМАС.