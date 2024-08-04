Медведев заявил, что обмен заключенными состоялся в пользу России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории.

«Он — результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных «партнеров», — написал он.

По его словам, это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам и длилась утомительно долго.

Медведев добавил, что «западные друзья» проявили прагматизм, и склонность к разумным компромиссам.

«Все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чём уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей», — отметил зампредседателя Совбеза РФ.

По его словам, Россия вернула себе людей, работающих на интересы страны, а отдала Западу «предателей».

До этого Медведев уже комментировал обмен заключенными между РФ и странами Запада. 1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира».