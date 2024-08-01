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В офисе Зеленского снова заговорили о завершении конфликта

Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий. Его слова приводит Bloomberg.

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий... Нам нужно завершить эту войну как можно скорее для достижения справедливого мира», — сказал Ермак.

Политик подчеркнул, что мероприятие может пройти в одной из стран глобального Юга или на Ближнем Востоке. Он также отметил важность участия во встрече Китая, так как он, по словам Ермака, может оказать воздействие на Россию.

31 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что устраивающей РФ повестки дня по украинскому урегулированию пока не было высказано, поэтому участие в саммитах бессмысленно.

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.

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