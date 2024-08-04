Рекомендация Евросоюза Украине приостановить транзит российской нефти была сделана после влияния США. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американскому глубинному государству», по ее словам, нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов, что гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Брюсселем.

Именно поэтому, считает Захарова, долгосрочные контракты стран ЕС с РФ были так «ненавистны» США.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. Позже в Еврокомиссии заявили, что для Венгрии и Словакии нет рисков, так как прерванные поставки удалось компенсировать.

В августе он заявил, что этот процесс координировали в Евросоюзе. По его мнению, ЕС не мог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на давление, продолжает политику по установлению мира.

Ранее в МИД Венгрии ответили ЕК на предложение об альтернативах российской нефти.