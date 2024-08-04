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Премьер Финляндии заявил о безосновательности обвинений в геноциде советского народа

Премьер Финляндии Орпо: обвинения в геноциде советского народа безосновательны

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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что обвинения в геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны безосновательны и являются «пропагандистской игрой». Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что финская сторона знает, что подобное не имеет под собой никаких оснований.

Подобными словами Орпо отреагировал на решение Верховного суда  Республики Карелия, согласно которому финские оккупационные войска были признаны соучастниками геноцида. Премьер Финляндии также добавил, что подобные решения нацелены на ухудшение имиджа Финляндии.

1 августа Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, суд Карелии признал геноцидом преступления, совершавшиеся немецко-фашистскими захватчиками, а также оккупационными властями и финской армией на территории республики. Геноцид был совершен в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы в отношении не менее 86 тысяч советских мирных граждан.

Ранее в Финляндии сообщили о пересечении границы с Россией на моторной лодке.

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