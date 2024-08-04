В США раскритиковали Харрис за позицию по конфликту в секторе Газа

Бывший госсекретарь США раскритиковал президента Джо Байдена и кандидата на пост главы государства, действующего вице-президента Камалу Харрис за призывы к завершению конфликта на территории сектора Газа. В эфире Fox News Майк Помпео заявил, что подобная риторика «подпитывает» ХАМАС.

По его словам, вещи, которые говорит Камала Харрис, «подпитывают продолжение войны» и «сохраняют высокие риски».

«Всякий раз, когда я слышу, как президент Байден или вице-президент Харрис говорят о прекращении огня, на самом деле они говорят о том, что позволят ужасам 7 октября повториться», — заявил Помпео.

25 июля состоялась встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Харрис. В беседе вице-президент США заявила о необходимости скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение израильских заложников. Также она выразила Нетаньяху серьезную обеспокоенность большим числом пострадавших среди мирного населения Газы.

Ранее в офисе вице-президента США заявили, что не считают, что ее слова навредят переговорам с ХАМАС.