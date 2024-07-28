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В офисе вице-президента США не считают, что ее слова навредят переговорам с ХАМАС

В офисе Харрис не считают, что ее критика Израиля навредит переговорам с ХАМАС

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Evelyn Hockstein/Reuters

В офисе вице-президента США Камалы Харрис не считают, что ее критика Израиля из-за боевых действий в секторе Газа навредит переговорам с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис.

«Офис вице-президента Камалы Харрис в пятницу отверг предположение высокопоставленного израильского чиновника о том, что высказывания вице-президента в четверг, в которых она резко раскритиковала действия Израиля в войне против ХАМАС, могли затруднить достижение соглашения о прекращении огня», — пишет CNN.

Высокопоставленный израильский чиновник ранее заявлял The Times of Israel о своей надежде на то, что замечания Харрис не будут истолкованы ХАМАС как просвет между США и Израилем, что затруднит заключение соглашения.

В материале отмечается, что Харрис после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявляла, что «не будет молчать» о страданиях в Газе во время войны. Она также добавила, что Израиль имеет право защищать себя, но «то, как он это делает, имеет значение».

Офис вице-президента отметил, что слова Харрис «соответствуют ее предыдущим комментариям по поводу конфликта».

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил вице-президента в неуважительном отношении к Израилю.

Ранее Трамп заявил, что у Камалы Харрис низкий уровень IQ.

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