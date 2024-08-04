МИД КНДР: мир сталкивается с беспрецедентным ядерным кризисом из-за одержимости США

Американская политика на Корейском полуострове и в мире ведет к ядерному кризису. Об этом заявил МИД КНДР в связи с учениями США и Южной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Враждебные провокации Соединенных Штатов, которые ухудшают тревожную ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове до еще более опасного уровня и продолжают повышать риск ядерного конфликта в регионе», — говорится в заявлении.

В северокорейском МИД считают, что в настоящее время «мир сталкивается с беспрецедентным ядерным кризисом из-за одержимости Соединенных Штатов своими амбициями ядерной гегемонии».

Общая ситуация показывает, что попытка Вашингтона подавить с помощью ядерного оружия независимые суверенные государства на Корейском полуострове, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире развивается в крайне серьезном направлении.

Возросшая ядерная угроза одной стороны и провокационная корректировка ядерной политики подчеркивают необходимость усиления средств ядерного сдерживания самообороны другой стороны и завершения превентивной ядерной политики, добавили там.

До этого сообщалось, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США Северная Корея планирует возобновить с его администрацией переговоры по ядерной тематике.

Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом».