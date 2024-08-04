Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в подготовке к фальсификации выборов

Президент Молдавии Майя Санду собирается переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций. К такому выводу пришла экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на этот пост Ирина Влах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она планирует выиграть эти выборы за счет фальсификации, <…> с использованием всех административных ресурсов», — заявила Влах.

Экс-глава Гагаузии подчеркнула, что Санду испытывает страх и уже полтора года усиленно готовится к избирательной кампании.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему Санду отказывается участвовать в предвыборных дебатах. По его словам, действующему президенту Молдавии нечего сказать ни своим оппонентам, ни народу.

Санду 24 декабря 2023 года заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Сейчас в этом списке уже 13 политиков.

Ранее в Молдавии предрекли Санду поражение на выборах.