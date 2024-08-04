Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в подготовке к фальсификации выборов

Экс-глава Гагаузии Влах: Санду хочет переизбраться за счет фальсификации

close
100%
Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду собирается переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций. К такому выводу пришла экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на этот пост Ирина Влах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она планирует выиграть эти выборы за счет фальсификации, <…> с использованием всех административных ресурсов», — заявила Влах.

Экс-глава Гагаузии подчеркнула, что Санду испытывает страх и уже полтора года усиленно готовится к избирательной кампании.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему Санду отказывается участвовать в предвыборных дебатах. По его словам, действующему президенту Молдавии нечего сказать ни своим оппонентам, ни народу.

Санду 24 декабря 2023 года заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Сейчас в этом списке уже 13 политиков.

Ранее в Молдавии предрекли Санду поражение на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами