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Сын Трампа раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

Сын Трампа: миграционная политика Белого дома поставила США на последнее место

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Liberto Urena/Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена поставила страну на последнее место из-за своей миграционной политики. Об этом заявил предприниматель Дональд Трамп-младший в своей статье для Fox News.

По его мнению, это поставило американцев на последнее место, а мигрантов — на первое.

«Они поставили Соединенные Штаты на последнее место, а неграждан — на первое, открыв границы, подорвав гарантии безопасности на выборах и позволив голосовать негражданам», — сказал Трамп.

Сын кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа раскритиковал демократов и их «подручные СМИ» в сокрытии миграционной проблемы. По его словам, среди нелегальных мигрантов возросло число террористов, наркоторговцев и преступников.

«По адекватной оценке, это вторжение», — написал он.

До этого Трамп – младший подшутил над украинским лидером Владимиром Зеленским, высмеяв его зависимость от действующего главы США Джо Байдена.

Ранее сын Трампа назвал Харрис «царицей границы»

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