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В Ирландии усомнились в словах Зеленского о референдуме по передаче территорий

Боуз: Зеленский готов на референдум о территориях, но против выборов президента

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что готов на референдум о передаче территорий, но он отказывается от выборов президента Украины. В словах Зеленского усомнился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Диктатор Зеленский заявил: «народ» должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он разрешит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?» — задался вопросом Боуз.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что думает о проведении референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Он отмечал, что «вопрос территориальной целостности» Украины должен быть поставлен на обсуждение всего населения страны, и сам он не может единолично принимать такие решения. Одновременно Зеленский заявил, что не считает это хорошим решением, поскольку переход под контроль России части территорий станет в каком-то смысле «победой» для Москвы.

Ранее в США заявили, что при Трампе Украина признает свои территориальные потери.

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