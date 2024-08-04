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Мадуро обвинил американские соцсети в разжигании ненависти в Венесуэле

Мадуро обвинил TikTok и Instagram в разжигании ненависти в Венесуэле

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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления на марше перед своими сторонниками обвинил TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в разжигании ненависти в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу спросить компанию TikTok, допускает ли она показ таких фашистских и разжигающих ненависть видео в Соединенных Штатах и европейских странах? Нет. Они хотят заразить Венесуэлу ненавистью и разногласиями. TikTok несет юридическую ответственность за то, что делает против Венесуэлы, как и Instagram», — сказал он.

Венесуэльский лидер отметил, что в последние дни в TikTok распространяются видеозаписи с призывами применения насилия в отношении сторонников правительства Венесуэлы.

3 августа тысячи сторонников Мадуро вышли на марш и приняли участие в мотопробеге по улицам Каракаса.

До этого законодатели США и Европейского союза, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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Протесты в Венесуэле
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