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Китай усилит координацию с ЮАР для урегулирования кризиса на Украине

МИД КНР анонсировало укрепление связей с ЮАР для разрешения конфликта на Украине

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Алексей Никольский/РИА Новости

Китайские власти заявили о планах усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД КНР, передает ТАСС.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в ЮАР предложил объединиться для достижения наиболее приемлемого решения украинского вопроса.

«Международное сообщество в целом согласно, что необходимо содействовать деэскалации украинского кризиса», — отметил дипломат.

В МИД Китая обратили внимание, что Претория высоко оценила челночную дипломатию Пекина и указала на необходимость создать условия для мира на Украине. ЮАР поддержала консенсус, озвученный КНР и Бразилией, и выразила готовность содействовать его утверждению.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы добиться политического урегулирования на Украине.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.

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