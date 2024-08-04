СМИ сообщили о прибытии главы центрального командования ВС США на Ближний Восток

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал на Ближний Восток. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

«Поездка генерала Майкла Куриллы в регион была запланирована до недавнего обострения отношений между Израилем, Ираном и «Хезболлах», — уточнили в публикации.

В материале подчеркнули, что глава CENTCOM попытается мобилизовать ту же самую международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения Ирана в середине апреля. Курилла намерен посетить страны Персидского залива, Иорданию и Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее военные США установили временный пирс в секторе Газа.