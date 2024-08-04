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СМИ сообщили о прибытии главы центрального командования ВС США на Ближний Восток

Axios: глава CENTCOM Курилла прибыл на Ближний Восток на фоне эскалации

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал на Ближний Восток. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

«Поездка генерала Майкла Куриллы в регион была запланирована до недавнего обострения отношений между Израилем, Ираном и «Хезболлах», — уточнили в публикации.

В материале подчеркнули, что глава CENTCOM попытается мобилизовать ту же самую международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения Ирана в середине апреля. Курилла намерен посетить страны Персидского залива, Иорданию и Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее военные США установили временный пирс в секторе Газа.

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