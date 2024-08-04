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В США Харрис назвали «царицей границы»

Дональд Трамп-младший счел Харрис «царицей границы» из-за миграционной политики

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Tom Brenner/Reuters

Сын кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший обратил внимание, что демократы ведут политику, поощряющую голосовать мигрантов, а не американских граждан. Об этом он написал в колонке для издания Fox.

Вице-президента США, кандидата от демократов Камалу Харрис он счел «царицей границы», а ее политику — «разрушительной».

«Мы заслуживаем безопасной системы, в которой наше будущее решают наши граждане, а не эта антиамериканская версия демократов», — подчеркнул Дональд Трамп-младший.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах попытается сделать из страны коммунистическое государство.

Ранее в Совфеде оценили возможность избрания Харрис президентом США.

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