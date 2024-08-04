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Суд в Вашингтоне возобновил уголовное дело против Трампа

Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы

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The White House via Twitter/Reuters

Федеральный окружной суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела против Дональда Трампа по обвинению в вмешательстве в выборы и назначил предварительное судебное совещание на 16 августа. Об этом сообщается в постановлении федерального судьи Тани Чаткен, передает РИА Новости. 

Возобновление связано с решением Верховного суда США, который в июле отказался признать Трампа абсолютным неприкосновенным от юридического преследования за действия на посту президента. Судья Чаткен будет определять, какие действия попадают под иммунитет президента. 

Трамп ранее требовал отмены рассмотрения дел против него. В соответствии с постановлением Чаткен, он сможет обжаловать решения суда, когда будет установлено, что его действия попадают под иммунитет.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что вынесение приговора Трампу по делу о мошенничестве в бизнесе отложено до сентября.

Ранее сообщалось, что через реформу Верховного суда Байден планирует лишить судебного иммунитета экс-президентов США.

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Выборы в США — 2024
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