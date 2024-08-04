Буркина-Фасо призвала мир дать оценку поддержке Украиной терроризма

Буркина-Фасо призвала мировое сообщество дать оценку поддержке, которую Украина оказывает терроризму. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в столице западноафриканской страны — городе Уагадугу - министерством иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом в связи с публикацией в аккаунте посольства Украины в Сенегале видео в поддержку действий террористов в Мали, передает ТАСС.

«Буркина-Фасо осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершен украинским посольством в Дакаре», — говорится в публикации.

Там подчеркнули, что украинские власти поддерживают терроризм в то время, когда мир «единодушен в необходимости бороться с этим злом».

«Буркина-Фасо призывает прежде всего миролюбивые страны Африки осудить подобные подрывные акции, угрожающие стабильности на континенте», отметили в заявлении.

Кроме того, Буркина-Фасо заявила также о неизменной поддержке ВС Мали, «сражающияхся против международного терроризма и его пособников в Сахале и во всей Африке».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы спецслужб Украины уничтожить Крымский мост являются терроризмом в чистом виде.

Ранее Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданских.