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В Германии предложили создать новую систему безопасности с участием Росси

Премьер Тюрингии Рамелов: Европе нужная система безопасности с участием России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Европе возникла потребность в новой системе безопасности, включающей Россию. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия в восточной части Германии Бодо Рамелов, сообщает медиагруппа Funke.

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию», — сказал он.

По словам политика, все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать «оборонительный союз», цель которого — урегулирование конфликтов в Европе. Рамелов пояснил, что не выступает против НАТО, но ратует за реорганизацию системы европейской обороны.

Он обратил внимание, что Германии нужна армия национальной обороны, которая оправдывает свое название. Политик выступил за хорошее оснащение Бундесвера.

«Нам, наконец, нужно подумать о Европе в целом, и Россия также является частью этого», — резюмировал Рамелов.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок назвала РФ главной угрозой для Европы.

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.

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