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Муж Харрис признался в неверности своей первой жене

Муж вице-президента США Харрис Дуг Эмхофф признал, что изменял своей первой жене

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Evelyn Hockstein/Reuters

Дуг Эмхофф, супруг вице-президента США Камалы Харрис, признался, что имел роман на стороне во время его предыдущего брака. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий», — сказал Эмхофф, уточнив, что «взял на себя ответственность».

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах попытается сделать из страны коммунистическое государство.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп баллотируется в президенты от Республиканской партии. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в Совфеде оценили возможность избрания Харрис президентом США.

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Выборы в США — 2024
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