Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС выберут кандидатуру на пост нового главы политбюро движения

После трехдневного траура начнется Обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо ликвидированного в Иране Исмаила Хании начнется аосле трехдневного траура и займет много времени. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в движении.

«Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней», — сказал источник.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. Его не стало в Тегеране ранним утром 31 июля. Это произошло после атаки со стороны Израиля. Предположительно, в дом, в котором находился глава политбюро ХАМАС, попала израильская ракета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на Ханию.

Все новости на тему:
Гибель лидера ХАМАС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами