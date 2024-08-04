В ХАМАС выберут кандидатуру на пост нового главы политбюро движения

Обсуждение кандидатуры нового главы политбюро палестинского движения ХАМАС вместо ликвидированного в Иране Исмаила Хании начнется аосле трехдневного траура и займет много времени. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в движении.

«Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней», — сказал источник.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. Его не стало в Тегеране ранним утром 31 июля. Это произошло после атаки со стороны Израиля. Предположительно, в дом, в котором находился глава политбюро ХАМАС, попала израильская ракета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на Ханию.