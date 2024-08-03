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Трамп заявил, что Харрис не может конкурировать с лидерами других стран

Трамп заявил, что Харрис не сможет восстановить величие США, если придет к власти

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис не может конкурировать с лидерами других стран из-за низкого уровня IQ.

«Камала Харрис — это человек с низким уровнем IQ, который не может конкурировать с лидерами других стран. У США нет шансов на величие снова с такими людьми у власти», — говорится в публикации.

Политик добавил, что Харрис, как и ее однопартиец президент Джо Байден, «не может связать двух предложений».

27 июля Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси), заявил, что уровень IQ Харрис очень низкий. Позже он заявил о готовности провести дебаты с Харрис.

Ранее министр транспорта США заявил, что Трамп боится дебатов с Харрис.

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