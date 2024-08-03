Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана

Владимир Зеленский заявил об эвакуации 30 украинцев из Ливана. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

«Наше государство сейчас проводит эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан – женщины с детьми, которые сейчас, в настоящее время, уже в безопасности», — сказал он.

До этого в Норвегии рекомендовали гражданам страны покинуть Ливан. В ведомстве отметили, что рекомендация связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

3 августа армия Израиля атаковала колонну автоцистерн на границе Сирии и Ливана.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на 28 июля нанесли удары по объектам движения «Хезболла», расположенным в Ливане.

27 июля спорные Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, в результате которого пострадали более 30 человек. В том числе ранения получили дети.

Ранее военные США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем.