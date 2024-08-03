Вернувшийся в РФ Селезнев планирует помогать Родине

Роман Селезнев, который отбывал заключение в американском городе Батнер и вернулся в Россию в результате обмена, заявил о своем желании помогать Родине. Его слова передает издание «Известия».

«Я хочу пообщаться со своими родными, подлечить здоровье пару месяцев. Потом постараться влиться в какую-то жизнь, начать как-то помогать Родине. Я думаю, что после того, как Родина меня спасла, наверное, моя очередь помочь остальным и помочь моей Родине», — заявил он.

Романа Селезнева задержали в 2014 году спецслужбы США на Мальдивах. В 2016 году его приговорили к 27 годам заключения в США за киберпреступления.

1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Польша, Словения, Россия и Белоруссия). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

Ранее освобожденные в ходе обмена РФ и Запада рассказали о заключении.