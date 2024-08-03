МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали

Министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Юрия Пивоварова из-за поддержки им террористов на севере Мали. Об этом сообщается в заявлении дипведомства Сенегала, передает РИА Новости.

В заявлении сказано, что сенегальский МИД ознакомился с публикацией ролика на странице посольства Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), под которым были написаны слова поддержки террористической атаки 25 и 27 июля на севере Мали со стороны повстанцев-туарегов и членов исламистской группировки «Победа ислама» против вооруженных сил Мали.

31 июля сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритания ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами.

До этого сообщалось, что в Мали авиация атаковала занятый боевиками-туарегами город Тинхаватин. Удар был нанесен в ответ на нападение боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил Мали.

29 июля англоязычное издание Kyiv Post опубликовало фото повстанцев из племени туарегов, которые позировали в Африке с украинским флагом.

Ранее во Франции заявили, что террористы из Мали обучались на Украине.