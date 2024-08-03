Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с наводнением в республике и пообещал помочь. Она опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии», — говорится в ней.
Он также отметил, что российская сторона «разделяет боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики».
Путин также выразил уверенность, что обстановка в пострадавших районах Северной Кореи будет оперативно нормализована.
«Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.
31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. 3 августа северокорейские СМИ опубликовали фотографию своего лидера на лодке во время поисковой экспедиции.
Ранее сообщалось, что в Северной Корее ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына.