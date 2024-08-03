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Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением

Путин направил Киму соболезнования в связи с наводнением и пообещал помощь

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North Korea's official Korean Central News Agency/Reuters

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с наводнением в республике и пообещал помочь. Она опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии», — говорится в ней.

Он также отметил, что российская сторона «разделяет боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики».

Путин также выразил уверенность, что обстановка в пострадавших районах Северной Кореи будет оперативно нормализована.

«Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. 3 августа северокорейские СМИ опубликовали фотографию своего лидера на лодке во время поисковой экспедиции.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына.

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