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Бывшего генпрокурора Молдавии отстранили от поста

Генпрокурор Молдавии был отстранен от поста из-за отказа подчиниться президенту

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что был отстранен от поста, поскольку во имя закона отказался подчиняться президенту Майе Санду. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду. Я принял в нем участие, потому что действительно верил в перемены», — рассказал он.

Однако позже Стояногло сообщил, что при первой же встрече Санду спросила, готов ли он сотрудничать с ней. В свою очередь министр ответил, что готов работать во имя законов и интересов страны. По его словам, спустя два года окружение сообщило ему, что именно из-за этих слов и последовало дальнейшее увольнение.

Позже сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду все еще не приняла решения касательно участия в следующих выборах главы государства. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Спыну.

Политик пока не сообщила, будет ли участвовать в голосовании как кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» или в качестве независимого претендента.

Ранее президент Молдавии подписала указ о начале переговоров о вступлении в ЕС.

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