В одной из областей Украины демонтировали все связанные с СССР и Россией памятники

Во Львовской области Украины демонтированы все памятники, связанные с СССР и Россией. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Также чиновник заявил, что в области до 27 июля переименовали все известные топонимы, «связанные с российско-советской пропагандой».

По словам Козицкого, для завершения процесса предстоит «избавиться от всех ячеек» Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и выразил надежду, что ее запретят на законодательном уровне.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Украинские власти начали массово закрывать церкви Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее чиновники на Украине повздорили из-за переименования одесских улиц.