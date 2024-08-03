В офисе Зеленского пообещали «мощные удары» по России

Удары ВСУ по России «будут становиться еще мощнее». С таким заявлением выступил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Наши удары будут становиться еще мощнее», — подчеркнул он.

До этого в Нацгвардии Украины признали существенную угрозу со стороны России, которая занимает значительные территории благодаря авиаударам.

По информации агентства Reuters, российские военные стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области. Киевский эксперт по авиации Валерий Романенко выразил мнение, что успехи ВС РФ связаны с управляемыми бомбами. По его мнению, поставки истребителей F-16 для Украины вряд ли повлияют на ситуацию.

Кроме того, издание The American Conservative писало, что Украина даже при условии поставок в распоряжение ВСУ западного оружия не сможет вернуть утраченные территории.

Ранее на Украине вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры.