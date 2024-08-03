На Украине вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры

В Винницкой области после взрывов произошел масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

До этого первый заместитель главы региональной военной администрации Наталья Заболотная написала в соцсетях, что в Винницкой области получил повреждения объект инфраструктуры.

До этого в ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Винницкой области. Где именно в регионе произошли взрывы — не уточнялось. Винницкая область находится в глубоком тылу по отношению к линии фронта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ.