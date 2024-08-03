Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США отметили начало изменения мнения украинцев по переговорам с Россией

RS: втрое выросло число украинцев, готовых пойти на территориальные уступки РФ

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Ряд опросов среди граждан Украины показал, что общественное мнение существенно продвинулось в сторону признания того, что конфликт придется закончить путем переговоров с Россией. Об этом пишет онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft.

В статье приводятся данные опроса украинской интернет-газеты ZN.ua, который показал, что почти 44% украинцев считают, что настало время начать официальные переговоры с Россией, что почти вдвое больше, чем год назад.

По данным Киевского международного института социологии, которые приводит журнал, доля украинцев, готовых принять территориальные уступки в обмен на прекращение конфликта, за последние 12 месяцев увеличилась втрое — с 10% до 32%.

«Хотя нет согласия относительно того, как будет или должен выглядеть финал, тенденция в пользу некоего компромисса очевидна», — пишет Responsible Statecraft.

Там также добавили, что есть свидетельства того, что Киев может изучать возможность прямого взаимодействия с Москвой.

До этого КМИС сообщал, что 57% опрошенных украинцев выступили за начало переговоров с Россией.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами