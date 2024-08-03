Ряд опросов среди граждан Украины показал, что общественное мнение существенно продвинулось в сторону признания того, что конфликт придется закончить путем переговоров с Россией. Об этом пишет онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft.

В статье приводятся данные опроса украинской интернет-газеты ZN.ua, который показал, что почти 44% украинцев считают, что настало время начать официальные переговоры с Россией, что почти вдвое больше, чем год назад.

По данным Киевского международного института социологии, которые приводит журнал, доля украинцев, готовых принять территориальные уступки в обмен на прекращение конфликта, за последние 12 месяцев увеличилась втрое — с 10% до 32%.

«Хотя нет согласия относительно того, как будет или должен выглядеть финал, тенденция в пользу некоего компромисса очевидна», — пишет Responsible Statecraft.

Там также добавили, что есть свидетельства того, что Киев может изучать возможность прямого взаимодействия с Москвой.

До этого КМИС сообщал, что 57% опрошенных украинцев выступили за начало переговоров с Россией.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.