Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Украина обанкротилась

Дотком: Украина обанкротилась, об этом говорит закон Зеленского о внешнем долге

close
100%
Jeff Overs/BBC/Reuters

Украина стала государством-банкротом, об этом свидетельствует подписанные украинским лидером Владимиром Зеленским закон, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу страны до октября 2024 года. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», - подчеркнул он.

До этого Зеленский подписал закон, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу страны до 1 октября 2024 года.

Данный законодательный акт был принят Верховной Радой 18 июля с целью достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации долга. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа пояснила, что эта мера может потребоваться, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины относительно реструктуризации внешнего долга.

Ранее в Fitch оценили вероятность дефолта Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами