Подоляк заявил, что Украина «слишком независима»

Украина «слишком независима» для того, чтобы третьи страны навязывали ей условия урегулирования конфликта. Об этом в беседе с изданием The Washington Post заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Украина сейчас «слишком независима», чтобы ее можно было обойти в ходе любых потенциальных переговоров и чтобы условия прекращения огня навязывались другими», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Подоляка, «неправомерное» прекращение боевых действий на Украине «принесет трагедию» не только этой стране.

Он отметил, что Запад без Украины не сможет вести какие бы то ни было переговоры с Россией.

До этого Зеленский заявил, что главной потребностью для страны является окончание конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта. Он также указал на важность поддержки Украины и необходимость продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира.

Ранее большинство украинцев выступили за начало переговоров с РФ.