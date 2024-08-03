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Американку задержали за угрозы Трампу

CNN: женщину из Техаса задержали по подозрению в угрозах Трампу

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Carlo Allegri/Reuters

Американские полицейские задержали жительницу Техаса по подозрению в угрозах в адрес кандидата в президенты США Дональда Трампа и ношении оружия без лицензии. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно отчету полиции, полученному телеканалом, полиция впервые получила сообщение о женщине днем 2 августа ​​от Секретной службы США.

Офицеры обнаружили 41-летнюю Кристину Монтойе из Сан-Антонио, штат Техас, и ее автомобиль Honda Accord в жилом районе на северо-востоке округа Колумбия в пятницу вечером и задержали ее.

Полиция предъявила ей обвинения в ношении пистолета без лицензии, хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и угрозах в адрес бывшего президента. У нее изъяли серебристый пистолет Smith and Wesson M&P Shield и магазин к нему.

В отчете полиции указано, что угрозы в адрес Трампа начались 20 июля, при этом никакие подробности не приводятся.

До этого Дональду Трампу пришлось задержать начало своего выступления в Нэшвилле на конференции Bitcoin 2024 из-за возникших проблем с безопасностью.

Ранее Секретная служба США признала свой провал при покушении на Трампа.

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