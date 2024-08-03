Успехи ВС РФ на поле боя подорвали веру украинцев в необходимость восстановить страну в границах 1991 года. Об этом пишет издание The Conversation.

«Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, которые необходимы для восстановления границ своей страны 1991 года», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Россия «может утешиться» фактом, что общая траектория боевых действий идет в пользу ВС РФ.

По оценке The Conversation, к тому времени, когда в Вашингтоне появится новый глава государства, ситуация для ВСУ вряд ли изменится к лучшему. Кроме того, Китай политически «однозначно на стороне России», а Иран и Северная Корея «предлагают важные военные линии поставок», добавляет издание.

До этого данные опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показали, что европейцы склоняются к тому, что Украина не сможет победить Россию в конфликте.

При этом большинство украинцев (58%) по-прежнему были уверены, что ВСУ могут победить, и что они могут продолжать рассчитывать на поддержку своих международных союзников.

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