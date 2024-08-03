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В Финляндии поддерживают лишение россиян второго гражданства

Ilta-Sanomat: две партии Финляндии поддерживают лишение россиян второго гражданства

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Juha Sompinmaeki/Shutterstock/FOTODOM

Два партии в парламенте Финляндии поддерживают возможность для властей страны лишить россиян второго гражданство задним числом. Об этом свидетельствуют результаты опроса финских политических партий, которые были опубликованы газетой Ilta-Sanomat.

Отмечается, что на соответствующий шаг в отношении россиян готовы пойти в финской партии «Финляндский центр», а также в партии «Движение сейчас», которая состоит из одного депутата Харри Харкимо.

«Не может быть более одного гражданства», — подчеркнул он, добавив, что россиянам нужно «принять решение», в какой стране они хотели бы проживать (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос издания о возможности для финских правоохранительных органов предоставлять россиянам паспорт без отказа от гражданства РФ большинство партий высказалось за пересмотр законодательства в этой сфере.

До этого премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что на данном этапе отношений между Россией и Финляндией нет возможности открыть пропускные пункты между странами на границе.

По словам Орпо, потенциальное открытие КПП на границе Финляндии и России в будущем требует определенных гарантий со стороны Москвы. Финляндии, добавил он, нужно быть уверенной в том, что на пограничные пункты прибывают «только люди с действительными проездными документами».

Ранее сообщалось, что в Финляндии памятник Пушкину спрячут от вандалов.

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